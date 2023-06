Ostróda: 30 Dni Morza w Ostródzie za nami. Jak się bawiliście?

Z dużą przyjemnością przedstawiamy relację z corocznej parady jednostek pływających na urokliwym jeziorze Drwęckim, czyli Dni Morza w Ostródzie! To wyjątkowe wydarzenie, które odbywa się raz w roku, przyciąga zarówno lokalną społeczność, jak i turystów z całego regionu. Parada jednostek pływających to okazja do cieszenia się wspaniałym dniem na wodzie, podziwiania kreatywnych konstrukcji i dobrej zabawy dla wszystkich.

Ostródzka parada jednostek pływających odbywa się na krystalicznie czystym jeziorze, które otoczone jest malowniczymi krajobrazami. Każdego roku liczba uczestników i widzów wzrasta, ponieważ to wydarzenie zdobywa sobie reputację niezapomnianej atrakcji letniej.

Całość zakończona została fajerwerkami.