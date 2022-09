Olsztyn. Zbrodnia VAT-owska. Oskarżeni Jan G. i Joanna Ś. staną przed Sądem w Olsztynie

Akt oskarżenia - o co oskarżony jest Jan G i Joanna Ś.?

Rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie poinformował o rozpoczynającym się procesie, w którym oskarżeni Jan G. i Joanna Ś. mieli w latach 2019-2021 dokonać tak zwanych przestępstw VAT-owskich.

- W pierwszej kolejności Jan G. i Joanna Ś. zostali oskarżeni o to, że, działając wspólnie i w porozumieniu, w ramach podmiotu gospodarczego założonego na dane oskarżonej, mieli podrobić 166 faktur VAT zawierających kwotę należności ogółem o łącznej wartości brutto 11,6 mln zł. Według ustaleń śledczych, wszystkie te faktury zostały wystawione rzekomo na rzecz firmy Joanny Ś. (pełnomocnikiem firmy był Jan G.), ale nie dokumentowały one rzeczywistych transakcji pomiędzy określonymi w nich stronami. Oskarżeni mieli następnie użyć tych faktur jako autentyczne, uwzględniając je w deklaracjach VAT- 7 składanych w urzędzie skarbowym. Takim zachowaniem oskarżeni mieli narazić na uszczuplenie kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towaru i usług w łącznej wysokości ponad 2,2 mln zł - poinformował Sędzia Sądu okręgowego w Olsztynie Adam Barczak - Rzecznik Prasowy do spraw karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie.