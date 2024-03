Odkryj Warmię i Mazury 2024: Konkurs na pamiątkę krainy tysiąca jezior Wojciech Szymaniak

Województwo warmińsko-mazurskie rozpoczyna inspirującą podróż przez czas, i przestrzeń z konkursową inicjatywą „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2024”. To zaproszenie do odkrywania bogactwa kultury, tradycji i przyrody regionu, z okazją do zdobycia nagród o wartości czterech tysięcy złotych.