Numer na radiowozie. Można z niego odczytać więcej niż myślisz

I tak na przykład oznaczenie B197 mówi nam, że radiowóz jest z jednostki z województwa dolnośląskiego, a jego numer porządkowy to 197.

Jak widać w poniższym zestawieniu - litera może być jedna lub dwie. Trzycyfrowy numer to z kolei nic innego jak indywidualny numer konkretnego radiowozu. Pochodzi z puli od 001 do 999.

Oznaczenie boczne radiowozu, bo o nim właśnie mowa, wskazuje na region do którego jest przyporządkowana jednostka dysponująca autem. Oznaczenie przypisane jest do konkretnego samochodu. Składa się z liter i cyfr.

Czynnikiem, na który narażony jest lakier od wiosny do jesieni, są owady. Ich rozbite szczątki psują estetykę pojazdu, a na domiar złego mogą mieć negatywny wpływ na stan karoserii. Jak je usunąć?

Do czego może nam się przydać numer boczny radiowozu?

Znając numer boczny radiowozu możemy na komisariacie zidentyfikować funkcjonariuszy pełniących służbę tego dnia. To może okazać się pomocne, jeśli mamy zastrzeżenia co do przeprowadzonej kontroli drogowej, a nie pamiętamy nazwisk policjantów, ale znamy numer boczny radiowozu.