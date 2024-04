Kobieta straciła prawie 96 000 złotych. Oszustwo na lekarza z Syrii OPRAC.: Wojciech Gawor

On podawał się za lekarza służącego w Syrii, ona miała odebrać paczkę z wartościowymi rzeczami i przesłać pieniądze na bilety, żeby mogł przylecieć do Polski – kobieta straciła prawie 96 000 złotych. Iławscy policjanci ostrzegają przed oszustami działającymi za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub portali społecznościowych. Sprawcy podają się za amerykańskich żołnierzy lub weteranów wojennych. Korespondują i zaprzyjaźniają się z kobietami tylko po to, by wyłudzić od nich wysokie sumy pieniędzy. Mieszkanka gminy Susz uwierzyła w historię opowiedzianą przez „amerykańskiego lekarza, który służy w Syrii” i w ten sposób straciła prawie 96 000 złotych.