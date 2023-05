Nowy Opel Corsa. Zmiany stylistyczne i nowy silnik w wersji elektrycznej

Nowy Opel Corsa. Nowości we wnętrzu

Nowy Opel Corsa. Jakie zmiany stylistyczne?

„Przełamujący się” słupek C sprawia wrażenie, jakby dach, który dostępny jest w kolorze czarnym (w zależności od poziomu wyposażenia), unosił się nad samochodem. Tylna część nadwozia jest również wyrazista: nazwa Corsa pojawia się teraz (tak, jak to miało miejsce po raz pierwszy kilka miesięcy temu w limitowanej edycji „Opel Corsa 40”) na środku pokrywy tylnej. I wreszcie, lakier Grafik Grey, dostępny po raz pierwszy w Corsie, pomaga nowemu modelowi zabłysnąć nowym blaskiem.

Jeep Grand Cherokee to fantastyczne auto, przestronne, komfortowe i świetnie wyciszone, doskonale sprawdzające się również w trudnym terenie. Niestety, jednym z jego głównych problemów jest cena.

Nowy Opel Corsa. Nowości we wnętrzu

Zdecydowano się na wprowadzenie zarówno nowych wzorów tapicerki foteli, jak i nowego designu dźwigni zmiany biegów i kierownicy. Jednak najważniejszą nowością wnętrza – zarówno pod względem wizualnym, jak i technicznym – jest opcjonalny, w pełni cyfrowy kokpit z nowym systemem multimedialnym. Zintegrowana platforma Snapdragon Cockpit firmy Qualcomm Technologies oferuje ulepszoną grafikę, multimedia, rozpoznawanie obrazów i możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję (AI), zapewniając bardziej zintegrowany, zawierający kontekstowe informacje, adaptacyjny system kokpitu, który może ewoluować, dostosowując się do preferencji i upodobań pasażerów.

Nowy Opel Corsa reflektory matrycowe Intelli-Lux LED

Łącznie 14 zamiast ośmiu indywidualnie sterowanych elementów LED zwiększa bezpieczeństwo, automatycznie dostosowując wiązkę światła do sytuacji na drodze z jeszcze większą precyzją niż wcześniej.

Hyundai i20 to jedna z najciekawszych propozycji na rynku samochodów z segmentu B. Niezwykle ciekawy wygląd, świetne prowadzenie, szeroka oferta silnikowa i bogate wyposażenie, a to wszystko w…

Opel Corsa Electric z ulepszonym akumulatorem i nowym silnikiem

Corsa Electric będzie oferowana w dwóch wariantach napędu elektrycznego: bestseller wśród małych samochodów będzie dostępny w wersji o mocy 100 kW/136 KM z jeszcze lepszym zasięgiem wynoszącym do 357 km, a także w wersji o mocy 115 kW/156 KM z zasięgiem do 402 km według cyklu WLTP2. „Zatankowanie” energii do 80 procent pojemności akumulatora na szybkiej stacji ładowania trwa około 30 minut (20-80%).

Elementem najbardziej przykuwającym wzrok stał się Opel Vizor, charakterystyczny przedni pas samochodu, który zdobi wszystkie nowe modele Opla. Opel

Po raz pierwszy marka Opel zaoferuje klientom możliwość przejścia na napęd hybrydowy z układem 48-woltowym. Silniki o mocy 74 kW/100 KM i 100 kW/136 KM są wyposażone w nową automatyczną, dwusprzęgłową skrzynię biegów.