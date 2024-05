Nidzica: Czterolatek sam chodził po mieście. Nikt go nie szukał

Gdy patrol przyjechał na miejsce, maluch nadal tam był. "Chłopiec nie potrafił powiedzieć, gdzie mieszka i jak się nazywa. Na szczęście jeden z policjantów go skojarzył. Kiedy policjanci przywieźli dziecko do domu, matka rozpoznała syna" – powiedziała PAP oficer prasowa policji w Nidzicy Alicja Pepłowska.

Czterolatka odwiozła do domu policja, rodzina go nie szukała

Matka chłopca była trzeźwa. Nie potrafiła wyjaśnić, jak jej syn sam opuścił dom i przeszedł dwie ulice dalej. Nie szukała go na własną rękę ani też nie zaalarmowała policji.

Pepłowska powiedziała PAP, że policja wyśle w tej sprawie dokumentację do sądu rodzinnego, by ten rozważył, czy matka we właściwy sposób sprawowała opiekę, czy nie doszło do okoliczności zagrażających bezpieczeństwu dziecka.

Źródło: PAP

