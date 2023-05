Najpiękniejsze wodospady w Polsce. Oto dowód na to, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by zobaczyć wyjątkowe miejsca. Gdzie je znaleźć?

Tym najwyższym i największym wodospadem Masywu Śnieżnika była zauroczona sama niderlandzka księżniczka Marianna Orańska, za której zbudowano tam nawet pomosty i schody (niestety niezachowane do dziś), a także romantyczny park. Wody rzeki spadają tam z ok. 22 metrów do kotła, by płynąć dalej przez tzw. „kanion amerykański”, czyli wąskim wąwozem. Kilka lat temu obszar wokół wodospadu został zrewitalizowany, by zapewnić turystom bezpiecznie miejsce do podziwiania spadającej wody. Sama wieś Międzygórze ma wiele do zaoferowania (zabytki, szlaki turystyczne) i warto zatrzymać się tam na dłużej. By dotrzeć do wodospadu najlepiej zaparkować samochód na bezpłatnym parkingu przy cmentarzu, od którego dojście do atrakcji zajmuje ok. 10 minut. Jeżeli nie lubicie spacerować, możecie skorzystać z płatnego parkingu przy wodospadzie, skąd będziecie musieli iść piechotą tylko ok. 2 minuty.

Dariusz Gdesz / Polska Press / Archiwum