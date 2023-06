Najlepsze atrakcje dla dzieci na Mazurach. Gdzie pojechać, by dziecko mogło się wyszaleć? Obiekty w pobliżu Mikołajek i Giżycka

Jeżeli wybieracie się w te rejony, przygotowaliśmy dla was listę najlepszych atrakcji dla dzieci na Mazurach. Gdzie pojechać, by dziecko mogło się wyszaleć?

Lato zachęca do rodzinnych wyjazdów nad jezioro – podczas urlopu warto spędzić z dzieckiem więcej czasu. Mazury, które są jednym z najpopularniejszych kierunków wśród wczasowiczów, obfitują w wiele atrakcji dla najmłodszych. Jeżeli wybieracie się w te rejony, przygotowaliśmy dla was listę najlepszych atrakcji dla dzieci na Mazurach. Gdzie pojechać, by dziecko mogło się wyszaleć? Niektóre obiekty znajdziecie w pobliżu Mikołajek i Giżycka.

Mazury: gdzie pojechać, by dziecko mogło się wyszaleć?

Wraz z rozpoczęciem wakacji rodzice ruszają ze swoimi pociechami na letnie wycieczki. Wśród najpopularniejszych kierunków znalazły się oczywiście Mazury, słynące z pięknych jezior, zabytków i wyjątkowej natury. Chociaż walory przyrodnicze z pewnością umilają pobyt w tym rejonie, najmłodsi członkowie wyprawy potrzebują dodatkowych atrakcji, by rozładować zgromadzoną energię. Jeżeli macie problem ze znalezieniem miejsc, w których dzieci mogą się wyszaleć, zapoznajcie się z naszą listą.

Najlepsze atrakcje dla dzieci na Mazurach – lista

Z myślą o wszystkich wczasowiczach, którzy w tym roku wybierają się na rodzinne wakacje na Mazury, przygotowaliśmy listę najciekawszych atrakcji dla dzieci. W zestawieniu znajdziecie m.in.: Park Bartbo,

Mazurolandię,

Zjawiskoland

i wiele więcej.

Park Bartbo w Olsztynie

Park Bartbo zlokalizowany w Olsztynie to miejsce, w którym odnajdą się dzieci, młodzież i dorośli. Dopasowane do wieku gości atrakcje sprawią, że pobyt na Mazurach zapamiętacie pod znakiem radości i świetnej zabawy. Wśród atrakcji znajdziecie m.in. dmuchane zjeżdżalnie, park linowy, tor przeszkód, labirynt czy rodeo. W parku można zrealizować bon turystyczny.

Cennik, godziny otwarcia i lokalizacja

Bilet normalny – 130 zł

Bilet ulgowy – 110 zł

Bilet „Junior” – 90 zł Park Bartbo (w okresie wakacyjnym) jest otwarty od środy do niedzieli w godz. 11:00 – 19:00. Mieści się w Olsztynie.

Zjawiskoland w Reglu

Zjawiskoland to interaktywny dom, który zbudowano… do góry nogami. Znajduje się tam ruchome wyposażenie, akwarium, kominek, a nawet wodę wlewającą się do wanny. Jak to możliwe? Tajemnicę tę można rozwiązać chyba tylko tam – wizyta w Zjawiskolandzie to nie tylko świetna zabawa, ale też przystępna forma nauki dla najmłodszych. Oprócz magicznego domu, na dzieci czekają również inne atrakcje, m.in.: tunel grawitacyjny, mini domki trampoliny, salon gier czy spotkanie z uroczymi alpakami.

Cennik, godziny otwarcia i lokalizacja

Bilet normalny – 35 zł

Bilet ulgowy – 30 zł

Bilet dla dzieci do 1. roku życia – za darmo

Zjawiskoland (w okresie wakacyjnym) jest otwarty od wtorku do niedzieli w godz. 11:00 – 19:00. Mieści się miejscowości Regiel.

Mrongoville w Mrągowie

Mrongoville to miejsce, w którym maluchy mogą dowiedzieć się, jak wyglądało kiedyś życie na Dzikim Zachodzie. Zbudowane tam miasteczko westernowe zapewnia dostęp do biura szeryfa, restauracji „El dorado” i baru. Obok mieści się także tor kartingowy oraz park linowy. Cennik, godziny otwarcia i lokalizacja

Najnowsze informacje dotyczące godzin otwarcia Mrongoville znajdziecie na facebookowym profilu miasteczka. Mrongoville zlokalizowane jest w Mrągowie przy ul. Młynowej 50.

Muzeum Indian w Spytkowie

Kolejna atrakcja dla miłośników Dzikiego Zachodu mieści się w miejscowości Spytkowo. To właśnie tam zlokalizowane jest Muzeum Indian, które ukazuje życie rdzennych mieszkańców Ameryki. Na terenie placówki jest też wioska indiańska pełna tipi, o której opowiedzą wam przewodnicy – ci, w zależności od wieku członków grupy, dostosowują swoje opowieści.

Cennik, godziny otwarcia i lokalizacja

Bilet normalny – 15 zł

Bilet ulgowy – 10 zł

Bilet rodzinny (2+2) – 45 zł

Dzieci do lat 3 – wstęp wolny Muzeum Indian (od maja do września) jest otwarty codziennie w godz. 10:00 – 18:00. Mieści się miejscowości Spytkowo.

Zoo Safari Okrągłe k. Giżycka

W miejscowości Okrągłe k. Giżycka, na powierzchni ponad 100 hektarów mieści się niezwykłe zoo pełne egzotycznych zwierząt. Wasze dzieci będą zachwycone spotkaniem m.in. z ​​dzikami, danielami, jeleniami mandżurskimi czy aksis (zwierzętami z rodziny jeleniowatych).

Cennik, godziny otwarcia i lokalizacja

Bilet normalny (powyżej lat 5) – 40 zł

Bilet ulgowy (poniżej lat 5) – 30 zł Swoją wizytę w zoo trzeba poprzedzić wcześniejszą rezerwacją – szczegóły: klik

Ogród zoologiczny mieści się w miejscowości Okrągłe.

Mazurolandia w Gierłoży

Park Miniatur Warmii i Mazur to niezwykła atrakcja, którą pokochają zarówno dzieci, jak i dorośli. Ekspozycja składa się z miniaturowych modeli m.in. zamków w: Malborku, Nidzicy i Reszlu, śluzy na Kanale Mazurskim czy Twierdzy Boyen. Po zwiedzaniu najmłodsi mogą wyszaleć się w parku zabaw, wyposażonym w kolejki elektryczne, dmuchane zjeżdżalnie i karuzele. Cennik, godziny otwarcia i lokalizacja

Bilet normalny – 29 zł

Bilet ulgowy – 25 zł

Ognisko z kiełbasą i dodatkami – 18 zł za osobę Od kwietnia do sierpnia Mazurolandia przyjmuje gości codziennie w godz. 10:00 – 18:00. Park Miniatur Warmii i Mazur zlokalizowany jest w Gierłoży.

Konsulat Świętego Mikołaja w Kętrzynie

Chociaż tematyka wydaje się bardzo zimowa, to wyjątkowe miejsce działa przez cały rok. Konsulat mieści się w miejscu produkcji ozdób choinkowych – dokładnie to samo umożliwia najmłodszym, którzy mogą wziąć udział w warsztatach malowania bombek i zobaczyć świąteczne ozdoby z całego świata. To miejsce umożliwiające rozwój artystycznych pasji, w którym stworzycie niepowtarzalne pamiątki.

Cennik, godziny otwarcia i lokalizacja

Bilet wstępu – 40 zł/os. Konsulat Świętego Mikołaja przyjmuje gości codziennie w godz. 10:00 – 18:00. Konsulat Świętego Mikołaja zlokalizowany jest w Kętrzynie.

Park linowy „Wiewióra” w Giżycku

Park linowy w Giżycku to kraina szaleństw dla dużych i małych. Znajdziecie tam 5 tras dostosowanych do wieku gości - tych dużych i małych, 4 tyrolki nad jeziorem i ogromny basen wypełniony tysiącami piłeczek. Jeżeli całą rodziną chcecie spędzić czas na aktywnej zabawie, koniecznie wybierzcie się do parku linowego „Wiewóra”.

Cennik, godziny otwarcia i lokalizacja

Trasa „Maluch” – 25 zł

Trasa niska – 25 zł

Trasa średnia – 35 zł

Trasa wysoka – 45 zł

Trasa zjazdowa – 30 zł W sezonie wakacyjnym (lipiec – sierpień) park jest czynny codziennie w godz. 10:00 – 18:00.

Park linowy „Wiewióra” mieści się w Giżycku.

Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie

W Puszczy Piskiej znajduje się wyjątkowy ogród zoologiczny, w którym mieszka ponad 100 gatunków zwierząt (m.in. rysie, wilki, bociany). Podziwiać je można obchodząc powierzchnię ponad 100 hektarów. O okazach w tym wyjątkowym zoo opowiada przewodnik – teren jest tak rozległy, że samemu z łatwością można by się tam zgubić. To jeden z niewielu ogrodów zoologicznych w kraju, w którym zwiedzający mogą wejść do zagród ze zwierzętami. Cennik, godziny otwarcia i lokalizacja

Bilet normalny – 40 zł

Bilet ulgowy – 20 zł W sezonie wakacyjnym zoo jest czynne codziennie w godz. 9:30 – 18:00. Park dzikich zwierząt zlokalizowany jest w miejscowości Kadzidłowo.

Park rozrywki „Nowa Holandia” w Nowym Polu

Park „Nowa Holandia” w Nowym Polu to centrum świetnej zabawy dla dzieci i miejsce, w którym znajduje się rekordowo wysoka (mierząca 28,5 m) zjeżdżalnia pneumatyczna, co czyni ją, jak informują właściciele parku, najwyższą na świecie! Znajdziecie tam także ścieżkę edukacyjną, park linowy, plac zabaw i przeróżne „wyspy” tematyczne.

Cennik, godziny otwarcia i lokalizacja

Bilet normalny – 69 zł

Bilet ulgowy – 59 zł

Dzieci do lat 3 – wstęp wolny

W sezonie wakacyjnym park jest czynny codziennie w godz. 10:00 – 19:00. Park rozrywki „Nowa Holandia” zlokalizowany jest w miejscowości Nowe Pole k. Elbląga.

