Na ten krok zdecydowało się już 20 tys. kierowców. Alarmujące dane!

Nietrzeźwych kierowców wciąż przybywa

Od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. doszło do 2466 wypadków drogowych, w wyniku których rannych zostało 4159 osób, a 347 straciło życie. Zdarzeń drogowych było aż o 37% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zmalały także liczby poszkodowanych i ofiar.

Niebezpieczne weekendy i poniedziałkowe poranki

Surowe kary to wciąż za mało?

Za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) grozi mandat w wysokości co najmniej 2500 zł. Za stężenie powyżej 0,5 promila kierowcy mogą zapłacić od 5 tys. do 60 tys. zł. W obu przypadkach otrzymuje się też 15 punktów karnych – maksymalną możliwą liczbę za pojedyncze zdarzenie.