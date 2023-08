Miasteczko ruchu drogowego zainaugurowane w Olsztynie

Nowo otwarte Miasteczko Ruchu Drogowego stanowi ważny krok w kierunku podniesienia świadomości i umiejętności związanych z bezpieczeństwem na drodze. Dzieci i młodzież będą miały możliwość praktycznej nauki zasad ruchu drogowego poprzez interakcję z różnymi znakami i sytuacjami drogowymi. Obiekt został zaopatrzony w 55 znaków drogowych, co umożliwi realistyczne odtworzenie różnorodnych sytuacji, z jakimi uczestnicy ruchu mogą się spotkać.

Co więcej, Miasteczko Ruchu Drogowego oferuje także trzy interaktywne gry edukacyjne, które sprawią, że nauka stanie się atrakcyjniejsza i bardziej angażująca. Dzieci będą mogły zdobywać cenne umiejętności i wiedzę w sposób przyjemny, uczestnicząc w symulacjach sytuacji drogowych.

Inwestycja ta jest odpowiedzią na potrzebę edukacji w zakresie bezpieczeństwa drogowego już od najmłodszych lat. Miasteczko Ruchu Drogowego stanowi przykład innowacyjnej inicjatywy, która łączy edukację z praktyką, dając dzieciom i młodzieży szansę lepszego zrozumienia zasad ruchu drogowego oraz kształtowania odpowiedzialnych nawyków na drodze.

Budowa tego miasteczka, to jedna część zadania, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Druga część ma zostać zrelizowana do końca października i będzie polegała na przebudowie czterech przejść w Olsztynie – dwóch przy ul. Kołobrzeskiej i po jednym na Moniuszki i Lengowskiego. Koszt to prawie 150 tys zł, a miasto otrzymało na ten cel 85% dofinansowania.