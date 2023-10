Olsztyn - Kortosfera: Code Week, czyli wspieranie kreatywności i umiejętności cyfrowych

To wydarzenie ma na celu podkreślenie znaczenia kreatywności, zdolności rozwiązywania problemów i współpracy poprzez programowanie oraz inne działania związane z technologią. Wartość inicjatywy tkwi w promowaniu programowania poprzez pokazywanie młodzieży i dorosłym, jak wykorzystać kod do materializacji własnych pomysłów, eliminowanie mitów związanych z tą dziedziną oraz jednoczenie zaangażowanych osób w proces uczenia się.

Inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do szkół na wszystkich poziomach edukacji oraz do nauczycieli różnych przedmiotów. To dzięki ich zaangażowaniu uczniowie mogą odkrywać świat programowania i kreatywności w świecie cyfrowym.

Wojciech Szymaniak

Europejski Tydzień Kodowania to okazja do nauki, eksperymentowania i odkrywania nowych możliwości, jakie stwarza programowanie. To również czas, aby razem celebrować ducha kreatywności i innowacji, który jest nieodłącznym elementem dzisiejszego świata cyfrowego. Zapraszamy do udziału i dołączenia do społeczności, która rozwija swoje umiejętności cyfrowe w sposób inspirujący i przyjazny.

