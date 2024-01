Twoje dziecko może zostać superbohaterem!

W trakcie ostatniej dekady liczba wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat sukcesywnie spada. Wciąż jednak zdarza się, że najmłodsi poruszają się po miejscowościach na własną rękę, bez opieki dorosłych. To dlatego tak ważne jest edukowanie ich w zakresie umiejętności rozpoznawania znaków na drodze czy rozróżniania jej elementów – wszystko to wspiera proces usamodzielnienia dzieci i zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo.

Policja po raz kolejny objęła honorowy patronat nad akcją „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Dzięki temu merytoryczne zaplecze akcji zawiera sprawdzone informacje, bazujące na aktualnych i obowiązujących przepisach.

Dziecko na drodze. Jak przygotować je do samodzielnego uczestnictwa w ruchu?

Konieczne jest pamiętanie o przepisach dotyczących wieku w zakresie samodzielnego poruszania się najmłodszych na drodze: do 7 roku życia dziecko musi poruszać się po drodze z osobą, która ma co najmniej 10 lat. Po ukończeniu 7 lat staje się ono pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. To znaczy, że od 7 roku życia może chodzić do szkoły samodzielnie. Jak jednak sprawdzić, czy jest przygotowane do takiej drogi?

-