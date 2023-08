Szukacie pomysłów na weekend z dziećmi? Poznajcie wyjątkowe atrakcje blisko Warszawy

Na szczęście atrakcji dla dzieci w Polsce nie brakuje, a wiele z nich znajduje się blisko Warszawy (która sam też ma wiele do zaoferowania młodszym turystom). Zebraliśmy dla was najciekawsze pomysły na krótsze lub dłuższe rodzinne wycieczki w okolicach stolicy. Czym Mazowsze może was zaskoczyć?

Mazowieckie atrakcje dla dzieci. Niektóre są zupełnie za darmo

Niektóre z najfajniejszych atrakcji dla dzieci na Mazowszu są tanie lub zupełnie darmowe. Do innych trzeba kupić bilet, ale wybraliśmy dla was miejsca tak niezwykłe, że warto zapłacić, by zobaczyć na własne oczy, co oferują. Niektóre są słynne w całym kraju, inne to mało znane atrakcje dla dzieci i prawdziwe perełki warte odkrycia.

Szukacie miejsca, w którym Wasze dzieci rozładują nadmiar energii na świeżym powietrzu, a przy okazji zabawy nauczą się czegoś pożytecznego? Albo miejsca, oferującego ochłodę i relaks w czasie upałów, w sam raz dla dzieci i dorosłych? A może chcecie zobaczyć egzotyczne zwierzęta i wspólnie ze swoimi pociechami poczuć dreszczyk emocji, stając oko w oko z wielkim rekinem?