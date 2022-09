Lubawa. Wypadek na DK 15. Czołowe zderzenie osobówki z tirem. Samochody wpadły do rowu. 2.09.2022. Zdjęcia, film Anna Krenc

Do czołowego zderzenia samochodu marki BMW z tirem volvo doszło na krajowej piętnastce chwilę po godzinie czwartej, 2 września 2022 r. w Lubawie. Kierowca osobówki poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Samochody wpadły do przydrożnego rowu. Nadal trwają utrudnienia w ruchu.