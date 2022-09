Łódzki adwokat oskarżony po wypadku, w którym zginęły dwie osoby. To autor słów "trumna na kółkach"

O wypadku stało się głośno, gdy dzień po nim adwokat zamieścił w mediach społecznościowych film z komentarzem dotyczącym wypadku, na którym stwierdził m.in., że "to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i między innymi dlatego te kobiety zginęły".

O co jest oskarżony łódzki adwokat?

O skierowaniu do Sądu Rejonowego w Olsztynie aktu oskarżenia przeciwko Pawłowi K. poinformowała w poniedziałek olsztyńska prokuratura okręgowa. Oskarżyła Pawła K. o to, że 26 września 2021 r. na trasie Barczewo – Jeziorany, kierując pojazdem marki mercedes umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, poprzez przekroczenie podwójnej linii ciągłej wyznaczającej oś jezdni, wjeżdżając na pas ruchu przeznaczony do poruszania się pojazdów w kierunku przeciwnym.

- W efekcie nieumyślnie doprowadził do spowodowania wypadku drogowego, zderzając się z jadącym prawidłowo pojazdem marki audi 80, w wyniku czego kierująca i pasażerka audi poniosły śmierć na miejscu zdarzenia - przekazał PAP p.o. rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.