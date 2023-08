Letnia Mała Akademia Filmowa 2023 w Kinie Światowid (wideo)

Polska Press

Kino Światowid w Elblągu przypomina o trwającym cyklu zajęć popularnej serii "Letnia Mała Akademia Filmowa" dla dzieci w wieku 7-12 lat.

Tajniki pracy reżysera, ciekawostki ze świata filmowego czy kino od kulis - zapraszamy na Letnią Małą Akademię Filmową 2023! Wakacyjne warsztaty dla dzieci połączone z projekcjami filmowymi odbędą się w każdą środę – od 28 czerwca do 30 sierpnia w Kinie Światowid w Elblągu.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 7 do 12 lat, które chciałyby zgłębić nieco kinowy świat i dowiedzieć się najciekawszych rzeczy o pracy przy produkcji filmowej. W wakacje w Kinie Światowid najmłodsi kinomaniacy będą mogli liczyć na ciekawe warsztaty dotyczące zawodów związanych z kinem. Po każdych zajęciach obejrzą także wybrane specjalnie na tę okazję filmy.

Zapraszamy Was do naszych pracowni. Przygotowaliśmy bogatą ofertę warsztatów, kursów i sekcji. Mamy super propozycje dla dzieci i młodzieży, ciekawe zajęcia czekają również dla dorosłych. Co zrozumiałe nie zapomnieliśmy także o seniorach. Z całą pewnością w Światowidzie, każdy znajdzie coś dla siebie.

