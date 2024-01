Olsztyn: Podniebne ferie w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym Wojciech Szymaniak

planetarium.olsztyn

Od 22 stycznia do 4 lutego 2024 roku odbywają się wyjątkowe ferie w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. To niepowtarzalna okazja do fascynujących doświadczeń astronomicznych, pełnych seansów i projekcji na żywo, a także zwiedzania tajemniczego Obserwatorium Astronomicznego.