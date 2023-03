Kobiety zajmowały silną pozycję w IT. To właśnie one napisały pierwsze oprogramowanie. Przypominamy żeńskie zawody na starych fotografiach

Kobiety odegrały ważną rolę w IT

Praca kobiet ma długą i zmienną historię. W latach 40. kobiety chętnie zajmowały się tym, co można nazwać dziś programowaniem, za to mniejszą popularnością wśród żeńskiej części populacji cieszył się zawód nauczycielki. Dzisiaj role się odwróciły. Przygotowaliśmy przegląd zawodów wykonywanych przez kobiety na starych fotografiach.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że już kilkadziesiąt lat temu kobiety prowadziły aktywne życie zawodowe w branży IT. Niektóre źródła podają, że pierwszymi „programistkkami” były: Fran Bilas, Betty Jean Jennings, Ruth Lichterman, Kay McNulty, Betty Snyder i Marlyn Wescoff. W latach 40. XX wieku napisały one oprogramowanie na pierwszy komputer na świecie, ENIAC (od ang. Electronic Numerical Integrator And Computer – Elektroniczny, Numeryczny Integrator i Komputer). Inne źródła utrzymują natomiast, że pierwszą programistką była już Ada Lovelace, dziewiętnastowieczna matematyczka i poetka.