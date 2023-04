Pisanki na życiową pomyślność. Przypisywano im magiczne moce

W farbie gotowane

Jak notował ponad 120 sto lat temu Zygmunt Gloger, znakomity historyk, etnograf i folklorysta w swojej Encyklopedii Staropolskiej, ów wpis Wincentego Kadłubka świadczył nie tylko o tym, że zwyczaj tworzenia pisanek był bardzo stary, ale także, iż jeszcze w średniowieczu była znana zabawa „w bitki”, „na wybitki”. Polegała ona na tym, że dwie osoby uderzały swoimi pisankami, jedną o drugą. W jego czasach nadal była to zabawa popularna. Tak o tym pisał inny, znakomity etnograf.

„Gospodarze jajo święcone turlali w oziminie; bacząc czy jajo chowa się w zbożu, czy też nie, co miało na celu wybijanie kąkolu szkodliwego dla wzrostu zboża (...)” – pisał ks. Waldemar Malinowski w książce pt. „Miniony czas”. „Pisanki spełniały też rolę daru. Chrzestni wręczali je chrześniakom z życzeniami pomyślności”.

Zdarzało się, że niektórzy pięknie ozdabiali jajka, które... nie były ugotowane. Wówczas jak pisał Kolberg „jajecznica” oblewała ręce uczestników takiej zabawy (na Zamojszczyźnie nazywano ją „kumaniem”). Był to figiel, który wzbudzał na wsi powszechny śmiech. Odbywały się też inne ceremonie.

„Po południu w ten dzień Wielkanocy chodzą chłopaki i dziewczęta po wsi, przechwalając się pięknością swoich kraszanek" – pisał w 1890 r. Oskar Kolberg w tomie swoich dzieł pt. „Chełmskie”. „Są to jajka w farbie gotowane i zręcznie upstrzone w różne kolory. Potem, dobywając po jednej sztuce z kieszeni, próbują, która mocniejsza, biją je nawzajem sztorcem obracając, a ten którego mocniejsze jaje, ma prawo zabrać słabsze, rozbite’.

To miało zapewnić im życiową pomyślność. Jeśli natomiast jakaś wiejska dziewczyna upatrzyła sobie chłopka, także ofiarowywała mu taki dar. Pisanka była wówczas rodzajem przyzwolenia do rozpoczęcia zalotów. Natomiast pannom, którym wypadły z rąk pisanki, a ich skorupki się stłukły, wróżono staropanieństwo. Mogła to być także wróżba... krótkiego życia.