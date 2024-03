Oszuści nie odpoczywają w święta Mateusz Bagieński

Prawie 300 tys. zł straciła mieszkanka powiatu piskiego, która padła ofiarą oszustów. Policjanci przestrzegają – święta to okres, kiedy mamy więcej czasu wolnego. Nie wykorzystujmy go jednak na to, by pomnażać swoje pieniądze inwestując w kryptowaluty lub akcje znanych firm.