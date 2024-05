Kierowca w szpitalu, groźny wypadek pod Ostródą OPRAC.: Wojciech Gawor

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu krajowej 7 z ul. Szosa Elbląska w Ostródzie. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca fiata punto nie udzielił pierwszeństwa przejazdu jadącemu od strony Gdańska kierowcy samochodu ciężarowego, co doprowadziło do zderzenia obu aut. W wyniku wypadku 74-letni kierowca osobówki trafił do szpitala w Ostródzie. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia.