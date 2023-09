Kętrzyn: Poszukiwany „wpadł” podczas kontroli drogowej

Poszukiwany „wpadł” podczas kontroli drogowej

Z każdą kontrolą drogową, przeprowadzaną przez policjantów, wiąże się zarówno sprawdzenie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, jak i kontrola danych i dokumentów kierującego. Czasem w tym zakresie policjanci ujawniają jakieś nieprawidłowości. Bardzo dokładnie przekonał się o tym użytkownik dróg w naszym powiecie. A mianowicie w piątek (29.09.2023) o godz. 2:30 na ul. Szkolnej w Kętrzynie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego autem mężczyznę. Podczas potwierdzania danych okazało się, że 45-latek poszukiwany jest na postawie nakazu wydanego przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie za popełnione w przeszłości przestępstwo za które sąd skazał go na karę 74 dni pozbawienia wolności. Pojazd został przekazany osobie wskazanej, a mężczyzna został zatrzymany w policyjnej celi. Mieszkaniec miasta resztę nocy spędził w policyjnej celi z, której został przewieziony trafi do aresztu gdzie odbędzie zasądzoną karę.