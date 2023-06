Kefalonia: magiczne miejsce na wakacje w Grecji. Podziemne jezioro, plaża Nicolasa Cage'a i inne zaskakujące atrakcje wyspy Emil Hoff

Szukacie wyjątkowego miejsca na wakacje w Grecji? Wyspy, na której nie ma tłumów turystów, nie brakuje za to atrakcji dla miłośników przyrody, aktywnego wypoczynku i pysznej greckiej kuchni? Przedstawiamy najlepsze atrakcje Kefalonii. Co warto tam zobaczyć, kiedy najlepiej jechać, ile kosztują wakacje all inclusive? Na te i więcej pytań odpowiadamy w naszym przewodniku po Keafalonii na niezapomniane wakacje w Grecji.

Wakacje w Grecji to o wiele więcej niż ateński Akropol, białe domki na Santorini czy jazda quadami po Krecie. Do kraju należy wiele wysp, do których większość turystów nigdy nie dociera. To prawdziwe ukryte skarby Morza Śródziemnego, pełne atrakcji i cudów przyrody. Jednym z nich jest Kefalonia, wyspa pięknych plaż, niesamowitych jaskiń, wodnej zabawy i pysznego wina. Zapraszamy do przewodnika po najlepszych atrakcjach tego mało znanego zakątka Grecji.