Jesienny spacer na Mazowszu, czyli najlepsze miejsca na wędrówkę wśród kolorowych liści. Gdzie się wybrać w weekend?

Dlaczego warto chodzić na spacery?

Gdzie na jesienny spacer na Mazowszu? Oto najpiękniejsze lokalizacje na spacer wśród kolorowych liści.

Marek Szawdyn / Polska Press / Zdjęcie ilustracyjne

Aktywność fizyczna powinna być na stałe wpisana do planu dnia każdego z nas – dzięki niej jesteśmy w stanie utrzymać swoje ciało w zdrowiu i dobrej kondycji. Okazuje się, że nie potrzeba do tego karnetu na siłownię, a jedną z najprostszych (a zarazem najlepszych) metod jest… spacer. Dlaczego? Chodzenie na świeżym powietrzu nie tylko przyspiesza metabolizm, ale i – szczególnie w słoneczny dzień – wzmacnia układ odpornościowy za sprawą wydzielania witaminy D. To także świetny sposób na poprawę samopoczucia, ponieważ podczas ruchu uwalniają się endorfiny i serotonina.