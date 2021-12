Jarmark bożonarodzeniowy dla dorosłych. Niegrzeczny Święty Mikołaj zaprasza do Santa Pauli w Hamburgu

Jarmark bożonarodzeniowy Santa Pauli czynny do 23 grudnia 2021

Jarmark bożonarodzeniowy dla dorosłych. Tu Święta obchodzi się zupełnie inaczej

St. Pauli to słynna hamburska dzielnica czerwonych latarń. Po obu stronach centralnej ulicy Reeperbahn ciągną się tu kluby nocne, bary, teatry i kabarety, gdzie grane są zarówno klasyki, jak i nieco bardziej frywolny repertuar. To do St. Pauli schodzą się mieszkańcy miasta i turyści, gdy dość już mają konwencjonalnych atrakcji, zakupów i modnych restauracji w pobliskiej ekskluzywnej dzielnicy Karolinenviertel.

W St. Pauli zabawa jest swobodna i trwa cały rok. W okresie świąt Bożego Narodzenia nawet tak rozhulała dzielnica, jak St. Pauli, stroi się w dekoracje i wystawia jarmark bożonarodzeniowy. Jednak jarmark w St. Pauli jest inny niż wszystkie.