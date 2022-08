Groźny wypadek na drodze S7. Poszukiwany kierowca samochodu Volkswagen Arteon. Kobieta uciekła z miejsca zdarzenia [WIDEO]

„Sprawczyni (tak mówią świadkowie) zatrzymała się 300 m dalej na zjeździe do Stacji Orlen, ale po 10 sekundach zbiegła z miejsca zdarzenia nie udzielając nam żadnej pomocy. Jechała z kobietą na miejscu pasażera. Rejestracja zaczyna się chyba od liter NO (ale to nie jest pewne, ponieważ wszystko działo się bardzo szybko). Niestety nie miałem video rejestratora. Jej samochód nie odniósł żadnych uszkodzeń” – czytamy w poście.