Gdzie jechać w brzydką pogodę? Ciekawe atrakcje pod dachem i pomysły na spędzenie czasu z rodziną

Pogoda lubi płatać nam figle. Jeżeli wasze plany o spędzeniu czasu na świeżym powietrzu pokrzyżowały nagle silny wiatr i ogromna ulewa - nie martwcie się i nie dajcie sobie zepsuć humoru. W Polsce jest wiele miejsc, które oprócz ciekawych atrakcji oferują także schronienie przed złymi warunkami atmosferycznymi - w nich na pewno miło spędzicie czas. Odpowiadamy więc na pytanie: gdzie jechać w brzydką pogodę? Przedstawiamy ciekawe atrakcje pod dachem i pomysły na spędzenie czasu z rodziną.

Co robić podczas deszczu w Polsce?

Jeden z basenów w wodnym parku rozrywki. Krystian Dobuszynski / Polska Press / Archiwum Choć część z nas na pewno lubi deszcz, w niektórych sytuacjach (takich jak wypad za miasto czy urlop) staje się on wręcz nieznośny. Zamiast narzekać i psuć sobie humor warto sprawdzić, czy w okolicy nie ma muzeów, zabytków, basenów lub innych miejsc, które skutecznie podniosą w was poziom endorfin. Jeżeli zrezygnowanie wzięło nad wami górę i nie macie siły na wyszukiwanie atrakcji - przychodzimy z pomocą. Przygotowaliśmy listę najciekawszych miejsc, które dostarczą wam niesamowitych wrażeń, nawet jeśli warunki pogodowe są niesprzyjające.

Zamki i pałace w Polsce

Zamek Czocha - jeden z pięknych zabytków Polski.

Piotr Krzyzanowski / Polska Press / Archiwum Klasyk? Może, ale za to ponadczasowy. Na terenie Polski znajduje się wiele zamków i pałaców i każdy z nich wyróżnia się na swój sposób. To także doskonały czas na zabranie ze sobą dzieci, które będą miały okazję zaczerpnąć trochę historii w przystępny sposób, a tym samym pokochać naukę! A że na nią nigdy nie jest za późno, dorośli również skorzystają na takiej wyprawie. Zamki i pałace zazwyczaj otoczone są pięknymi parkami - kto wie, może w trakcie zwiedzania nagle przywitają was promienie słońca? Jeśli nie, nic straconego - klimat tych obiektów przyciąga niezależnie od pogody.

Jeżeli naszła was ochota na zwiedzanie któregoś z polskich zabytków, przedstawiamy kilka propozycji:

Planetaria w Polsce

Otwarcie planetarium w Gdyni Fot. Grzegorz Mehring / Polska Press / Zdjęcie ilustracyjne Jesteście fanami spędzania czasu na oglądaniu rozgwieżdżonego nieba? Wzięliście urlop, by całą noc przesiedzieć z teleskopem w odludnym miejscu, ale gęste chmury pokrzyżowały wam plany? Rozwiązaniem tego problemu jest wizyta w jednym z polskich planetariów, a mamy ich całkiem sporo! Planetarium to miejsce, które służy do wyświetlania wyglądu nieba na różnych szerokościach geograficznych. Może również przedstawiać ruchy ciał niebieskich. Podstawowym zadaniem planetarium jest popularyzacja astronomii nie tylko wśród dorosłych, ale także dzieci i młodzieży. Nowoczesne planetaria są wyposażone w odpowiednie sale i urządzenia do projekcji, często prowadzone są w nich także prezentacje i inne elementy edukacyjne. Na szczególną uwagę naszym zdaniem zasługują obiekty w Warszawie, Toruniu, Łodzi czy Chorzowie. Więcej informacji o każdym z tych obiektów znajdziecie w naszym artykule:

Muzea w Polsce

CC0 1.0 Wikipedia.org / Pit1233 / CC0 1.0 Muzea cieszą się ogromną popularnością na całym świecie, a wizyta w nich nie musi przypominać nudnej wycieczki szkolnej. Każdy ma inne zainteresowania, a odpowiedzią na to są muzea o różnorodnej tematyce. Niektóre z nich, dzięki ciekawym i interaktywnym wystawom przedstawiają także tematy pozornie mało ekscytujące w bardzo interesujący sposób! Wizyta w muzeum to zawsze świetny sposób, by nadgonić braki ze szkoły i zrozumieć, że chłonięcie wiedzy przekazanej w przystępny sposób to sama przyjemność. W naszym kraju jest wiele nietypowych placówek, które zasługują na to, by znaleźć się na naszej liście. Nie jesteśmy jednak w stanie wymienić ich wszystkich - przedstawiamy więc pierwszą dziesiątkę.

Muzeum Neonów w Warszawie - klik.

Muzeum Guzików w Łowiczu - klik.

Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy - klik.

Muzeum Tanich Win w Szklarskiej Porębie - klik.

Muzeum iluzji w Gdańsku - klik.

Muzeum Słoików Świata w Warszawie - klik.

Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli w Złotym Stoku - klik.

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie - klik.

Muzeum PRL w Szczecinie - klik.

Muzeum Medycyny Sądowej we Wrocławiu - na co dzień dostępne tylko dla studentów, jednak zwiedzający będą mogli zobaczyć eksponaty podczas Nocy Muzeów i Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Tym, którzy nie są zainteresowani aż tak osobliwymi tematami polecamy wizytę w: Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” we Wrocławiu - klik.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - klik.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku - klik.

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - klik.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie - klik.

Muzeum Ognia w Żorach - klik.

Podziemna wycieczka w Polsce

Podświetlony korytarz w Time Gates w Jeleniej Górze. Time Gates - Bramy Czasu, materiały prasowe Gdzie schronić się przed porywistym wiatrem i deszczem? Pod ziemią! Jeżeli nie odczuwacie lęku przed miejscami zlokalizowanymi pod ziemią, to rozwiązanie będzie dla was idealne. Polska może poszczycić się kilkoma trasami turystycznymi, które prowadzą przez niewidoczne z zewnątrz korytarze.

Time Gates w Jeleniej Górze - goście udając się na wycieczkę w czasie i przestrzeni, oglądają wspaniały multimedialny spektakl uderzający w zmysły wzroku i słuchu: przechodzą przez pierwszą bramę - cewkę Tesli (transformator autorstwa Nikoli Tesli, wytwarzający wysokie napięcie). Za jej wrotami czekają ich długie, tematycznie urządzone korytarze, skrywające historyczne tajemnice Jeleniej Góry i Karkonoszy.

- goście udając się na wycieczkę w czasie i przestrzeni, oglądają wspaniały multimedialny spektakl uderzający w zmysły wzroku i słuchu: przechodzą przez pierwszą bramę - cewkę Tesli (transformator autorstwa Nikoli Tesli, wytwarzający wysokie napięcie). Za jej wrotami czekają ich długie, tematycznie urządzone korytarze, skrywające historyczne tajemnice Jeleniej Góry i Karkonoszy. Kopalnia Soli w Bochni - najstarszy czynny zakład przemysłowy w Europie. Położona w woj. małopolskim Bochnia to, jak się okazuje, siedziba najstarszego czynnego zakładu przemysłowego w Europie. Mowa tu o kopalni soli, której działanie rozpoczęto już w 1251 roku. Nawet w neolicie mieszkańcy terenów dzisiejszej Bochni uzyskiwali sól poprzez odparowywanie wody z solanki. W 2013 roku kopalnię wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

- najstarszy czynny zakład przemysłowy w Europie. Położona w woj. małopolskim Bochnia to, jak się okazuje, siedziba najstarszego czynnego zakładu przemysłowego w Europie. Mowa tu o kopalni soli, której działanie rozpoczęto już w 1251 roku. Nawet w neolicie mieszkańcy terenów dzisiejszej Bochni uzyskiwali sól poprzez odparowywanie wody z solanki. W 2013 roku kopalnię wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podziemia dworca w Szczecinie - jeden z największych schronów przeciwatomowych w Europie. Szczecin pod murami dworca skrywa jeden z największych schronów przeciwatomowych w Europie. Podziemia mogą pomieścić ok. 5 tys. osób. Obecnie znajdują się tam jedne z najciekawszych atrakcji miasta: Trasa „II Wojna Światowa” oraz Trasa „Zimna Wojna - życie w PRL-u”. Na pokonanie każdej z nich trzeba poświęcić około godzinę.

- jeden z największych schronów przeciwatomowych w Europie. Szczecin pod murami dworca skrywa jeden z największych schronów przeciwatomowych w Europie. Podziemia mogą pomieścić ok. 5 tys. osób. Obecnie znajdują się tam jedne z najciekawszych atrakcji miasta: Trasa „II Wojna Światowa” oraz Trasa „Zimna Wojna - życie w PRL-u”. Na pokonanie każdej z nich trzeba poświęcić około godzinę. Kopalnia Soli w Kłodawie - od 1949 roku w Kłodawie (woj. wielkopolskie) działa kopalnia soli, która oferuje zwiedzającym doznania, którymi nie może pochwalić się nikt inny - najgłębszą na świecie trasę turystyczną. Ścieżka położona jest 600 metrów pod ziemią. Po drodze turyści mijają m.in. kaplicę z solną rzeźbą świętej Kingi - patronki górników solnych. W 2007 roku pobito tam także rekord Guinnessa, organizując najniżej odbywający się koncert na świecie. CC BY-SA 4.0 Wikipedia.org / Kapitel / CC BY-SA 4.0

Rozrywka przed ekranem, czyli seans w jednym z najstarszych kin na świecie

CC BY-SA 2.5 pl Wikipedia.org / Remigiusz Józefowicz / CC BY-SA 2.5 pl Kino Pionier 1907 w Szczecinie może pochwalić się tytułem jednego z najstarszych kin na świecie - prześciga je tylko L'Idéal Cinéma we Francji i Korsør Biograf Teater w Danii. W „Pionierze” pierwsze filmy można było obejrzeć już w 1097 roku - kino działa do dziś. Jedną z dwóch sal urządzono w stylu retro - widzowie zasiadają przy stolikach, gdzie delektują się zamówioną w barze obok herbatą, kawą lub winem. Pochmurna i deszczowa pogoda to dobra okazja, żeby wyjść z domu i wspólnie ze znajomymi wybrać się na seans filmowy w nietypowych okolicznościach, poznając przy okazji miejsce, które wpisano na listę światowych rekordzistów.

Parki rozrywki w Polsce

Chociaż na terenie naszego kraju jest ich cała masa, podczas złej pogody warto wybrać się do tych szczelnie krytych dachem. Gdzie? Zobaczcie sami. Tematyczny park rozrywki w miejscowości Rzgów. Szymon Starnawski / Polska Press Park Mandoria - największy w Europie park rozrywki pod dachem zlokalizowany jest w miejscowości Rzgów w woj. łódzkim. W tej krainie przygód znajdują się zarówno atrakcje dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych - m.in. olbrzymi okręt wirujący, karuzele, rollercoastery (jeden z nich jeździ w ciemności), strzelnice czy atrakcje wodne. Nie brak tam także strefy gastronomicznej. Miłośnicy parków rozrywki powinni być zadowoleni.

Suntago Wodny Świat - zlokalizowany w miejscowości Wręcza park wodny to dobre miejsce na zabawę i relaks, szczególnie dla mieszkańców woj. mazowieckiego. Znajdziecie tam wiele zjeżdżalni o kilku stopniach trudności, kilka basenów, strefę SPA i gastronomiczną.

Stacja grawitacja - to jedyne w Polsce kryte parki linowe. Zlokalizowane są w Warszawie, Częstochowie i Poznaniu. Oprócz parku linowego znajdziecie tam także inne atrakcje - park trampolin, ściankę wspinaczkową (również dla dzieci) oraz tor przeszkód.