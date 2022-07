Fotoradary w Polsce. Aktualna mapa lipiec 2022. Gdzie kontrole prędkości?

Wakacje 2022. W wakacje zawsze jest więcej wypadków drogowych

Niestety okres wakacyjny sprzyja większej liczbie wypadków drogowych. W tym roku doszło już do 174 wypadków, w których zginęło 16 osób (stan na dzień 27 lipca 2022 roku), a to dopiero połowa wakacji. W ubiegłym roku, od początku czerwca do końca sierpnia, doszło do 7 366 wypadków, w których zginęło 669 osób, a rannych zostało 8 655 osób. Większa liczba wypadków w okresie letnim spowodowana jest przez zwiększone natężenie ruchu, związane z wyjazdami urlopowymi. Dlatego tak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności na trasie.