Energa z grupy Orlen uruchomiła dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 87 MW. Za 7 lat koncern chce produkować 9 GW

Energa z grupy Orlen otworzyła dwie farmy fotowoltaiczne

- Otwieramy farmę fotowoltaiczną 62 MW, do końca roku zwiększymy jej moc do 70 MW. Farma znajduje się na obszarze 119 ha – opisywał uruchamianą elektrownię Daniel Obajtek.

- Do końca 2030 roku chcemy mieć 9 GW w energetyce zeroemisyjnej – mówił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen , 27 kwietnia podczas uroczystości otwarcia farmy fotowoltaicznej koło Wielbarka w woj. warmińsko-mazurskim. Inwestycję zrealizowała Energa Wytwarzanie należąca do Energi z grupy Orlen.

Instalacja zwiera 150 tys. paneli fotowoltaicznych , przy konstrukcji użyto 2,5 tys. ton stali. Farma może zasilać 35 tys. gospodarstw domowych . Koszt inwestycji to 200 mln zł. Uroczystość była również zdalną inauguracją farmy fotowoltaicznej „Gryf” w gminie Przykona w Wielkopolsce o mocy 25 MW przy koszcie 60 mln zł , Grupa Orlen realizuje również przygotowania do następnej farmy „Mitra” o mocy 65 MW.

Jeżeli ktoś teraz dyskutuje, czy był sens tworzenia multienergetycznego koncernu to pragnę pokazać fakty. Żadna pojedyncza firma nie miałaby [osobno takiej – red.] zdolności inwestycyjnej. Każda z tych firm boryka się z niestabilną ceną energii, CO2, które zdecydowanie podnosi koszty prądu. Czy któraś firma bez połączenia mogłaby wydać 320 mld? Dziś pokazujemy, że to wszystko miało sens” – stwierdził Obajtek.

- Drodzy Polacy, to nie jest tylko biznes. To jest wasze bezpieczeństwo, to tania energia, tanie ciepło w waszych mieszkaniach i nie możemy z tej drogi zejść. Musimy przyspieszać, inwestować w nowoczesne technologie – deklarował prezes PKN Orlen.

W portfolio Energi jest już ok. 97 MW mocy zainstalowanej w fotowoltaice, a do końca tego roku, po zrealizowaniu kolejnych inwestycji, wzrośnie ona do ok. 110 MW. Koncern wyprodukował w ubiegłym roku z odnawialnych źródeł 1,3 TWh energii, co stanowi ok. 30 proc. całej produkcji brutto.