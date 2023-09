City break w Europie? Wiemy, dokąd Polacy będą podróżować jesienią. Jest spora szansa, że także planujesz się tam wybrać

Jesienna wycieczka po Europie – analiza eSky

Po upalnym lecie pod palmami nadszedł czas na przygotowania do weekendowych wypadów za granicę. Jesienna aura, dzięki nieco niższym temperaturom, sprzyja zwiedzaniu najciekawszych atrakcji w znanych i lubianych miejscach Europy. Firma eSky (znana m.in. z wyszukiwarki lotów czy noclegów) stworzyła listę najpopularniejszych kierunków na city break jesienią . Zestawienie zostało stworzone dzięki danym o najczęściej wyszukiwanych lotach w okresie 1 września – 30 listopada 2023 roku. Dokąd wybierają się Polacy? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że także braliście po uwagę te miasta...

Oto miejsca, w których podczas jesiennego zwiedzania spotkacie wielu naszych rodaków:

Co ciekawe, niektóre kierunki – według analizy – świetnie nadają się nawet na dłuższą wycieczkę. Większość turystów planuje spędzić w Barcelonie aż ok. 6 dni, co czyni miasto zdecydowanym zwycięzcą w tej kategorii. Tuż za stolicą Katalonii uplasowały się:

Rzym,

Londyn,

Wenecja,

Mediolan,

Amsterdam,

Brusela,

Paryż

oraz Sztokholm,

gdzie Polacy planują spędzić ok. 4–5 dni. Listę zamyka Wiedeń – na zobaczenie miasta mieszkańcy naszego kraju przeznaczyli średnio 4 dni.