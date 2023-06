Ciche i spokojne miejsca w Polsce, do których dojedziesz bez samochodu. Dokąd uciec przed zgiełkiem miasta, nie spędzając godzin w aucie? Patrycja Seklecka

Dzięki dobrze rozbudowanej siatce połączeń między większością miejsc w Polsce, brak samochodu nie jest już ogromnym utrudnieniem w podróżowaniu po kraju. Zobaczcie, do jakich zacisznych i pięknych miejsc możecie dostać się pociągiem lub autobusem.

Podczas letnich upałów, mało który mieszkaniec miasta ma chęć na spędzenie dnia pośród betonowych zabudowań i rozgrzanego asfaltu. Co prawda większość miast dysponuje parkami, w których można skryć się przed żarem – my rekomendujemy jednak pójście o krok dalej i wyprawę do cichych i spokojnych miejsc w Polsce, do których dotrzecie nawet bez samochodu. Dokąd warto uciec przed zgiełkiem miasta?