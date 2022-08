Bojano. Skrajnie zaniedbane zwierzęta z miejscowości Kwik trafiły na Pomorze do Rogatego Rancza. Dziś została podjęta decyzja o eutanazji

I właśnie w takim miejscu się znalazło kilka zwierząt, które zostały uratowane z nieludzkich warunków panujących w oborze, w gospodarstwie rolnym w miejscowości Kwik. Pierwotnie stado liczyło około 90 sztuk, udało się uratować nieco ponad 40. Część została przetransportowana do gospodarstwa na Mazurach, a część na Pomorze.

- Do nas trafiło pięć krów i jeden byczek. Były to zwierzęta w najgorszym stanie - odwodnione, wycieńczone, nie stały na własnych nogach, miały obdarcia, odleżyny, zwyrodnienia racic. Nie wiemy jak długo to trwało, skoro topiły się w własnych odchodach. U części krów lekarz weterynarii stwierdził zapalenie płuc związane najprawdopodobniej z zachłyśnięciem. Dwóch lekarzy weterynarii objęło je natychmiastową opieką. Pan doktor Jacek Bogucki – specjalista od zwierząt gospodarskich i Pani doktor Kaja. Jacek na co dzień zajmuje się zwierzętami gospodarskimi. Jest wielkim miłośnikiem krów - bardzo lubi je leczyć i rzeczywiście jest im oddany - poinformowała prezes OTOZ Animals.