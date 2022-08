Kwik. Dramat bydła. Zarzuty znęcania z szczególnym okrucieństwem dla właścicielki i jej syna. 19.08.2022 r. Drastyczne zdjęcia

Aktualizacja. 22.08.2022 r.,

- Prokuratura postawiła zarzut znęcania się z szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami gospodarskimi właścicielce gospodarstwa rolnego i jej synowi. Obecnie odbywa się posiedzenie aresztowe. Sąd rozpatruje wniosek prokuratora rejonowego w Piszu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy - poinformował asp. szt. Piotr Jabłoński z Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

Wcześniej pisaliśmy:

Aktualizacja

Dramatyczna akcja ratowania bydła w miejscowości Kwik rozpoczęła się w piątek - 19.08.2022 r. po anonimowym powiadomieniu skierowanym do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu. Do akcji się włączyło Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals.

- Poza osobami z Inspektoratu OTOZ Animals w Działdowie w akcji ratowniczej uczestniczył zespół z OTOZ Animals inspektorat w Olsztynie. Tego, co zastaliśmy na miejscu, nie da się opisać - czegoś takiego nie widzieliśmy i mam nadzieję, że więcej nie zobaczymy. Zdjęcia i filmy nie oddają dramatu zwierząt, które tonęły w gnojowicy. Bydło samo nie mogło wyjść, bo drogę blokowały im truchła. Zwierzęta były wynoszone przez ludzi zanurzonych prawie do pasa. Kiedy podjęliśmy interwencję były znacznie głębiej, jednak część szlamu udało się wypompować. Trzymaliśmy głowy krów, żeby się nie utopiły podczas wynoszenia. Było to przerażające. Żadne zdjęcie ani film nie oddadzą tego, co tam się działo. Człowiekowi łzy się w oczach kręciły, kiedy widział dramat zwierząt. Jak można do takiego czegoś doprowadzić? Brakuje mi słów - przekazał Krzysztof Pikiel Inspektor ds. Ochrony Zwierząt z Inspektoratu OTOZ Animals w Działdowie.