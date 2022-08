Kwik. Areszt za znęcanie się nad zwierzętami. Właścicielka bydła i jej syn usłyszeli zarzuty. Drastyczne zdjęcia

Decyzję Sądu skomentowała Ewa Gebert, Prezes OTOZ Animals, która ochroną zwierząt zajmuje się od ponad 20 lat.

- Nieczęsto się to zdarza, że sprawcy znęcania nad zwierzętami zostają aresztowani. W tym wypadku jest to absolutnie pożądana decyzja sądu, jednak czekamy na proces i wyrok pięciu lat pozbawienia wolności bez zawiasów - czyli maksymalny wymiar kary. Za to, co zrobili, powinni dostać dużo więcej, gdyby były inne przepisy - powiedziała Ewa Gebert z OTOZ Animals.