Będzie wsparcie na walkę z nadwagą i otyłością dzieci w regionie

Program polityki zdrowotnej i wczesnego wykrywania nadwagi

Zarząd województwa przyjął program polityki zdrowotnej i wczesnego wykrywania nadwagi wśród uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Program będzie miał dwie płaszczyzny: profilaktykę oraz wsparcie specjalistyczne. Będzie on adresowany do dzieci w wieku od 7 do 10 lat, których według danych GUS w regionie mieszka nieco ponad 56 tysięcy. Realizacja programu przewidziana jest na trzy lata.

Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński powiedział PAP, że głównym celem przyjętego przez zarząd regionu programu jest walka z otyłością u najmłodszych. W oficjalnym dokumencie zarządu regionu stwierdził, że głównym celem programu jest "obniżenie wartości wskaźnika BMI o co najmniej 3 centyle, wśród co najmniej 20 procent uczestników".

Do pionierskiego programu będą się mogły zgłaszać szkoły z całego regionu (decydować będzie kolejność zgłoszeń). Szacuje się, że może w nim uczestniczyć 270 szkół z całego województwa.