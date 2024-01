Kwalifikacja wojskowa 2024: Rozpoczęcie wojewódzkiego procesu selekcyjnego Wojciech Szymaniak

MON

Kwalifikacja wojskowa to nie jest pobór do wojska. W związku z corocznym procesem kwalifikacji wojskowej, już w dniu 01 lutego br., rozpoczyna się pierwsza Powiatowa Komisja Lekarska w Giżycku, której zadaniem jest sprawdzenie zdolności kandydatów do służby wojskowej. Tegoroczna kwalifikacja obejmie prawie 10 000 mieszkańców województwa, z czego ponad 7 000 stanowi rocznik podstawowy.