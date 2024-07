Auto potrąciło 53-letnią rowerzystkę z Nidzicy

Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg - zarówno kierujących jak i pieszych - o zachowanie szczególnej ostrożności. Pośpiech, brak koncentracji, niezwracanie uwagi na znaki drogowe mogą doprowadzić do tragedii. Kierujący, zbliżając się do przejścia dla pieszych czy ciągu rowerowo-pieszego jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszym i rowerzystom znajdującym się w tych miejscach. Również pieszy, przechodząc przez jezdnię jest obowiązany do tego by patrzeć i słuchać co dzieje się na drodze – a wszystko po to, by każdy mógł bezpiecznie dotrzeć do celu.

Za: KPP w Nidzicy