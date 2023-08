AgroWARMA 2023 – Targi Warmii i Mazur w Gryźlinach (wideo)

W dniach 26 i 27 sierpnia odbywają się Targi AgroWARMA 2023 na lotnisku w Gryźlinach. Impreza jest organizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Jest to największe wydarzenie branżowe w regionie, przyciągające rolników, wystawców oraz mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego zainteresowanych zdrowym trybem życia i ekologią. Targi oferują wiele atrakcji, takich jak imponujące maszyny rolnicze, nowoczesne rozwiązania technologiczne, oferta ogrodników i sadowników, wyroby regionalne oraz interaktywne warsztaty dla najmłodszych. W ramach imprezy odbywa się także Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, gdzie można zobaczyć czempionów wśród krów i koni a także owce i kozy, alpaki i drób ozdobny.

Targi odwiedził Minister Andrzej Śliwka:

Ja pochodzę z tego województwa, to jest moje rodzinne województwo. Mieszkam tutaj. Wiem jakie to wyjątkowe miejsce i wiem, jak polscy rolnicy, którzy pracują tutaj, w województwie warmińsko mazurskim, dbają, żebyśmy my czuli się bezpieczni. Jeżeli mówimy o bezpiecznej przyszłości Polaków, to fundamentem jest polskie rolnictwo. Mówimy o tym, że Polski rolnik dba właśnie o to, że na nasz stół trafia zdrowa Polska, bezpieczna, smaczna żywność.

Właśnie takie wydarzenia są okazją do tego, żeby podziękować rolnikom za to, że dbają o nas. Że czujemy się bezpieczni pod kątem żywnościowym. Konflikt zbrojny, jak i wydarzenia geopolityczne, pokazały nam, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe, nie tylko energetyczne, nie tylko militarne. Dzięki polskim rolnikom, którzy dbają o polską tradycję, dbają o to, że Polska ziemia jest pielęgnowana. Dbają o polskie zwierzęta. To pokazuje nam, jaki są ważni dla nas.

Takie spotkania są okazją, żeby porozmawiać z nimi, podziękować za to, że tak pięknie wykonują służbę na rzecz społeczności.