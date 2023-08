Mural z Fromborka przedstawia Kopernika - medyka z konwalią w dłoni (video)

W regionie powstanie 5 murali z Mikołajem Kopernikiem

Z inicjatywy samorządu warmińsko-mazurskiego, dzieła powstaną we Fromborku, Pieniężnie, Olsztynku, Lidzbarku Warmińskim i Nowym Mieście Lubawskim.

Murale na Szlaku Kopernikowskim to pomysł na popularyzację i promocję postaci Mikołaja Kopernika, miejscowości na szlaku oraz oferty turystycznej związanej ze szlakiem.

Polska Press

– Mikołaj Kopernik wszystkie funkcje „człowieka renesansu” skupiał w swoim talencie i osobowości. I dlatego jest to postać do naśladowania. Nasz region może poszczycić się tym, że Kopernik jest naszym obywatelem. Przebywał przecież na Warmii przez 40 lat swojego życia i stworzył tutaj swoje największe dzieła. Zaznaczenie jego osoby oraz działalności poprzez publiczną sztukę w postaci murali, to bardzo dobry pomysł. I nie chodzi tylko o kwestie artystyczne, ale również inspiracje. Przedstawiony będzie, bowiem jako astronom, medyk, ekonomista czy jako zarządca dóbr – swoją wielością talentów zachęca do odkrywania świata. Nasze wspólne działania z samorządami lokalnymi z pewnością będą zauważalne przez mieszkańców oraz turystów.