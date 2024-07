A może tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Góry, które przyciągają. Zobaczcie zdjęcia

Zapewne niemal każdemu znane jest powiedzenie: „A może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady…”. Kryje się za tym tęsknota za spokojem, ciszą, brakiem problemów, obcowaniem z naturą…Oczywiście współczesne Bieszczady są inne, niż te znane np. z opowiadań Jerzego Janickiego. Nie są już tak odludne, tak surowe. A i odludków w nich jakby mniej.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad…

Bieszczady cały czas przyciągają jednak jak magnes. Z badań wynika, że są bardzo chętnie odwiedzanym w Polsce rejonem turystycznym. Ma to swoje plusy i minusy. Zarabia branża turystyczna, ale jest tłocznie, a więc bieszczadzki mit, jeśli nawet był, może prysnąć na miejscu jak bańka mydlana. Można temu zaradzić, wyprawiając się na szlaki jeszcze przed wschodem słońca. Wiadomo także, że jesienią jest mniej turystów, niż latem.

Bieszczady są ciekawe z wielu powodów. Nie dość, że urokliwe krajobrazowo, to bardzo różnorodne. Szlak do szlaku nie jest podobny. I trzeba dodać, że są one znakomicie oznaczone.

Bieszczady to nie tylko piękne krajobrazy, ciekawa przyroda, ale też historia - bolesna, trudna.

Zobaczcie zdjęcia z Bieszczad: