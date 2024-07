Mazurscy artyści otwierają swoje pracownie dla miłośników sztuki

"Odwiedzanie pracowni twórców to pomysł znany na całym świecie, ale najczęściej jest to organizowane w przestrzeniach miejskich, gdzie łatwiej się przemieścić ludziom od jednego artysty do kolejnego. W Szkocji przekonałam się jednak, że w warunkach wiejskich także jest to możliwe i pierwsza edycja otwartych pracowni, którą robiliśmy w ubiegłym roku, też nas do tego przekonała" - przyznała Rejs.