Międzynarodowy Dzień bez Torby Foliowej w Warmińskiej Aurze

3 lipca ustanowiono Międzynarodowym Dniem bez Toreb Foliowych, aby zwrócić uwagę problem korzystania z plastikowych torebek jednokrotnego użytku. Szacuje się, że każdego roku na świecie zużywa się 500 miliardów foliówek, których żywotność to ok. 20 minut, a proces rozkładu może trwać od 100 do 500 lat. Według danych Parlamentu Europejskiego statystyczny mieszkaniec naszego kraju rocznie korzysta z ponad 400 takich opakowań. Wiele z nich niestety trafia do środowiska naturalnego. Z raportu Programu Środowiskowego ONZ wynika, że do 2050 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Dlatego tak ważna jest edukacja i działanie nt. korzyści ze stosowania toreb wielorazowych oraz ograniczenie użycia tych foliowych. Stąd też akcja specjalna w Galerii Warmińskiej i Aura Centrum Olsztyna.

Miej przy sobie torbę wielorazową na wszelki wypadek