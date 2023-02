7 europejskich miast, do których warto pojechać pociągiem z Polski. Tanie bilety, świetne atrakcje, pomysły na krótkie wycieczki

Podróż pociągiem wraca do łask. Europa ma wiele do zaoferowania turystom, wybierającym kolej

Podróżowanie pociągami powoli wraca do łask. Coraz częściej słyszymy – i trudno się z tym nie zgodzić – że kolej jest bardziej ekologiczna od samolotów, nie wspominając o samochodach. Do tego – dzięki stale rozbudowywanej ofercie zniżek, promocji i tanich biletów – niektóre kursy pociągów mogą konkurować cenowo z tanimi liniami lotniczymi.

Podróż pociągiem to też alternatywa dla osób, które po prostu boją się latać i nie lubią podróży lotniczych, albo mają daleko do lotniska, za to blisko do dworca.

Do jakich ciekawych miejsc w Europie można dojechać koleją z Polski za niewielkie pieniądze? Zapraszamy do galerii poniżej, w której znajdziecie ciekawe propozycje w sam raz na kolejowe wycieczki.