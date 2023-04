19 najbardziej niesamowitych atrakcji Turcji. Te miejsca musicie odwiedzić w czasie urlopu i wakacji Emil Hoff

Słynny Ołtarz Pergamoński był ozdobą miasta, ale został rozebrany w średniowieczu i wykorzystany do wzniesienia murów miejskich. Płyty fryzu Ołtarza odnaleźli Niemcy, którzy na początku XX w. zrekonstruowali ołtarz w Berlinie, gdzie można podziwiać go do dziś.

Co zobaczyć w Turcji w czasie urlopu lub wakacji? Które miejsca zwiedzić, by przeżyć niezapomnianą przygodę? Jakie niespodzianki czekają na turystów na plażach Antalyi, w podziemiach Stambułu lub wśród skał Kapadocji? Przygotowaliśmy dla was listę 19 cudów Turcji. To miejsca, które po prostu trzeba zobaczyć i gotowe pomysły na niezapomniane wycieczki. Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie opisy, zdjęcia i adresy 19 najbardziej niesamowitych atrakcji turystycznych Turcji.