161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – wzruszająca pamięć walki o niepodległość

W tym epickim zrywie brało udział około 200 tysięcy osób, z których ponad 20 tysięcy straciło życie. Represje, jakie dotknęły ocalałych i ich rodziny, były dotkliwe – konfiskata majątków, zsyłki na Sybir, prześladowania. Powstanie Styczniowe, ma swoich apologetów i krytyków, a postać Józefa Piłsudskiego, choć gloryfikująca czyn powstańczy, również poddawała go krytycznej analizie w celu wyciągnięcia wniosków z popełnionych błędów.

Rozważając przyczyny wybuchu insurekcji, nie można pominąć polityki ówczesnych stronnictw, a także szerszej perspektywy europejskiej, obejmującej ruchy rewolucyjne w Rosji i zwycięstwa Giuseppe Garibaldiego we Włoszech. Wstrząsające wydarzenia lat 1862-1863, branka do carskiego wojska i gwałtowna reakcja rodzin dotkniętych tą decyzją, wszystko to składało się na wymuszenie przedwczesnego wybuchu Powstania Styczniowego.

W dniu 22 stycznia 1863 r. w Warszawie ukonstytuował się Rząd Narodowy, wzywając "naród Polski, Litwy i Rusi", do walki przeciwko zaborcy rosyjskiemu. Nierówna walka trwała do jesieni 1864 r., a na Podlasiu, gdzie walczył oddział księdza Stanisława Brzóski, do wiosny 1865 r. Cena za marzenia o niepodległej Polsce była ogromna – represje, konfiskaty majątków, kasacje klasztorów, kontrybucje i rusyfikacja dotknęły wielu.