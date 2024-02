82. rocznica powstania Armii Krajowej: Nieugiętego ducha walki, i polskiego oporu

Los zatoczył kręgi historii, a 19 stycznia 1945 roku, gen. Leopold Okulicki , ps. „Niedźwiadek” , wydał rozkaz rozwiązania Armii Krajowej . W obliczu sowieckiej okupacji Polski, byłym bohaterom AK przypomniano misję kontynuacji walki w duchu odzyskania pełnej niepodległości i obrony ludności polskiej przed zagładą. To było wyzwanie dla serc i dusz, wypełnione obowiązkiem wobec kraju.

Najbardziej majestatyczną operacją polityczno-wojskową, w jaką Armię Krajową wpisały swoje bohaterskie czyny, była monumentalna "akcja „Burza” . Rozpoczęta 4 stycznia 1944 roku, gdy Armia Czerwona przekroczyła granice Polski, trwała aż do stycznia 1945 roku. Łączyła w sobie odwagę, determinację i niezłomność, będąc jednocześnie hymnem narodowej jedności w obliczu niemieckiej okupacji.

Jak słusznie podkreśla Naczelnik olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, dr hab. Karol Sacewicz,

Armia Krajowa, była fenomenem na skalę ówczesnej Europy. Regularne Wojsko Polskie, które do końca walczyło z okupantem, brunatnym, a później czerwonym. Tylko w Polsce był tak zacięty opór wobec najeźdźców.

Armię Krajową można porównać do zjawiska przyrodniczego, gdzie nieugięta wola narodu przeplatała się z siłą niezaprzeczalnej odwagi. Była to symfonia patriotycznej pasji, melodyjny hymn niepodległości, który aż do ostatniego tchu wypełniał serca tych, którzy zdecydowali się stanąć twarzą w twarz z okrutnym losem, broniąc naszej ziemi. Dzisiaj, w świetle pamięci, Armię Krajową wspominamy jako symbol heroizmu, który pozostawił nieśmiertelny ślad na kartach historii Polski.