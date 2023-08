15 Sierpnia – symbol jedności narodowej i ducha bojowego Wojska Polskiego

Cud nad Wisłą - 1920r.

Jednym z najważniejszych momentów w historii Polski, jest zwycięska bitwa z Rosją Radziecką w 1920 roku. Upamiętnienie tej daty poprzez ogłoszenie jej świętem Wojska Polskiego w 1923 roku stanowiło nie tylko wyraz wdzięczności wobec bohaterów tamtej walki, ale także strategię umacniania jedności narodowej. Taka praktyka trwała do 1947 roku, by po latach, w 1992 roku, powrócić z nową siłą. Obchodzenie święta Wojska Polskiego w połowie sierpnia stało się okazją do celebrowania narodowych osiągnięć i odświeżenia więzi pomiędzy wojskiem a społeczeństwem.

Wojciech Szymaniak

Wojsko Polskie nie tylko kontynuowało ducha oręża poprzez symboliczne gesty, ale także poprzez praktyczne inicjatywy. Kultywowanie tradycji militarnej nie tylko integrowało żołnierzy, lecz również umacniało więzi z cywilnym społeczeństwem. Święta wojskowe, które miały swoją wyjątkową rangę w okresie II Rzeczypospolitej, stanowiły nie tylko moment refleksji nad przeszłością, ale też most łączący bohaterstwo z codziennym życiem obywateli.