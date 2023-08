„Od rycerza do żołnierza”, pokazy na Polu Grunwaldzkim (VIDEO)

Wojciech Gawor

Jak co roku, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem zorganizowało kolejne wydarzenie „Od rycerza do żołnierza”. Główną atrakcję stanowić będzie pokaz jazdy ułańskiej i woltyżerki kozackiej – uważanej za najbardziej artystyczną dyscyplinę jeździecką. Jest to sztuka jazdy konnej o charakterze akrobatycznym, która wymaga od zawodnika niebywałej sprawności fizycznej i harmonii z ruchem konia. Swoje umiejętności zaprezentowali jeźdźcy ze stajni „Tarpan” w mundurach i z wyposażeniem charakterystycznym dla oddziałów kawalerii Wojska Polskiego z 1939 roku.

Mimo koszmarnego upału, publiczność dopisała.

Podczas imprezy najmłodsi turyści mieli okazję postrzelać z łuku pod okiem łuczników. Ideą imprezy jest uhonorowanie i upamiętnienie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku oraz wartości i symboli narodowych. Wydarzenie ma na celu wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, jedności społecznej oraz patriotyzmu poprzez edukację historyczną.

FOTO/VIDEO: Wojciech Gawor