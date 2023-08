15 nietypowych noclegów nad polskim morzem. Fajne, ciekawe miejsca z klimatem na wakacyjny odpoczynek nad Bałtykiem Redakcja

Noclegi nad morzem nie muszą ograniczać się do hałaśliwych kurortów turystycznych i dusznych nocy w stojących jeden przy drugim domkach letniskowych. Zebraliśmy 15 miejsc z klimatem na polskim wybrzeżu Bałtyku, w których warto spędzić noc, długi weekend sierpniowy lub nawet cały urlop albo wakacje. To nietypowe noclegi na łonie natury, niektóre zachwycające nowoczesnymi udogodnieniami, inne pociągające rustykalnym urokiem i prostotą, jeszcze inne zaskakujące formą i atrakcjami. Chcecie wiedzieć, gdzie nad morzem można się przespać w starym wiatraku, przytulnej jurcie lub luksusowym domku, unoszącym się na falach jeziora? Zapraszamy do galerii.